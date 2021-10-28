Польська PGNiG попросила Газпром про зниження ціни на газ

Обновлено: Октябрь 28, 2021. Тэги: , ,

Польська PGNiG попросила Газпром про зниження ціни на газ

Польський нафтогазовий концерн PGNiG повідомив, що направив Газпрому лист з проханням знизити ціну газу, що поставляється в Польщу, обґрунтувавши запит безпрецедентним стрибком на європейському оптовому ринку.

Передає Прайм.

«28 жовтня 2021 року PGNiG направив ПАТ «Газпром» і ТОВ «Газпром експорт» лист, що модифікує заяву PGNiG від лютого 2020 року про зміну ціни газу, що поставляється в рамках договору купівлі-продажу природного газу до Польщі від 25 вересня 1996 року (так званий Ямальський контракт), у бік її зниження так, щоб в процесі перегляду могла бути врахована поточна ситуація на ринку», — йдеться в заяві.

«Останнім часом ми спостерігали безпрецедентне зростання цін на природний газ на європейському оптовому ринку. Ця надзвичайна ситуація є основою для перегляду цінових умов, на яких ми купуємо паливо за Ямальським контрактом. На наш погляд, є місце для зниження ціни на нам газ, що нам поставляється», — заявив глава PGNiG Павло Маєвський.

Він додав, що PGNiG «залишає за собою право розглядати вищевказаний лист як незалежну пропозицію про перегляд контрактної ціни». На думку глави польського концерну, зусилля компанії «можуть привести до зміни ціни на газ, одержуваний PGNiG у Газпрома з 1 листопада 2021 року».

Раніше Термінал писав, що PGNiG представила негативну позицію щодо сертифікації Nord Stream 2 AG.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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