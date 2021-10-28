СБУ: На модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 млн грн

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС.
За попередніми оцінками фахівців, внаслідок махінацій зловмисників держбюджет України зазнав збитків на понад 20 млн грн, пише пресслужба СБУ.
Як свідчить наявна інформація, організаторами оборудки було керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» та фактичні власники Консорціуму «Укргідроенергобуд».
Зловмисники розподілили ролі та спільно з представниками залучених субпідрядних підприємств привласнювали державні кошти у особливо великих розмірах.
Схема почала працювати ще на стадії тендеру, коли виконавця робіт обирали на майданчику публічних закупівель. Розкрадання коштів здійснювалося за рахунок завищення об’ємів та вартості робіт. Усе це — з двох великих договорів, виділених на модернізацію Дністровській ГАЕС. Їх загальна сума 5,3 млрд грн.
Згідно з податковим дослідженням, внаслідок протиправних дій державі заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 20 млн грн.
«Термінал» писав, напередодні Дня Незалежності України відбудеться знакова подія – пуск в генераторному режимі гідроагрегату №4 Дністровської ГАЕС, який додасть ОЕС України 324 МВт цінної балансуючої енергії.