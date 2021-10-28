СБУ: На модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 млн грн

Обновлено: Октябрь 28, 2021. Тэги: ,

СБУ: На модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 млн грн

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС.

За попередніми оцінками фахівців, внаслідок махінацій зловмисників держбюджет України зазнав збитків на понад 20 млн грн, пише пресслужба СБУ.

Як свідчить наявна інформація, організаторами оборудки було керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» та фактичні власники Консорціуму «Укргідроенергобуд».

Зловмисники розподілили ролі та спільно з представниками залучених субпідрядних підприємств привласнювали державні кошти у особливо великих розмірах.

Схема почала працювати ще на стадії тендеру, коли виконавця робіт обирали на майданчику публічних закупівель. Розкрадання коштів здійснювалося за рахунок завищення об’ємів та вартості робіт. Усе це — з двох великих договорів, виділених на модернізацію Дністровській ГАЕС. Їх загальна сума 5,3 млрд грн.

Згідно з податковим дослідженням, внаслідок протиправних дій державі заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 20 млн грн.

«Термінал» писав, напередодні Дня Незалежності України відбудеться знакова подія – пуск в генераторному режимі гідроагрегату №4 Дністровської ГАЕС, який додасть ОЕС України 324 МВт цінної балансуючої енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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