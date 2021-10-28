Шебелинка після ремонту виробляттме дизель з покращеними низькотемпературними властивостями

Обновлено: Октябрь 28, 2021. Тэги: , ,

Шебелинка після ремонту виробляттме дизель з покращеними низькотемпературними властивостями

Шебелинський нафтопереробний завод (Shebel) завершив планово-попереджувальний ремонт (ППР) та повернувся до звичного режиму роботи.

Під час ремонтних робіт було здійснено поточне технічне обслуговування, ревізію та ремонт обладнання, очищення від відкладень тощо, пише пресслужба компанії.

В рамках ППР на Шебелинському НПЗ оновили каталізатор реактора гідроочистки та налагодили перехід на виробництво дизпалива з покращеними низькотемпературними властивостями.
Виконаний комплекс робіт дозволить підвищити якість технологічних процесів, оптимізувати витрати за рахунок використання енергоефективних технологій, а також наростити продуктивність роботи підприємств.
«Планово-попереджувальні ремонти – обов’язкова умова надійної безперебійної роботи обладнання, а ще – запорука безпечних умов праці для співробітників і мінімізація ризику виникнення аварійних зупинок. Наразі всі роботи завершені, підприємство працює у звичному режимі та виробляє заплановані обсяги продукції», – зазначив директор з комерційних питань Укргазвидобування (Дивізіон Нафта, Shebel) Сергій Федоренко.

У вересні-жовтні також завершили цикл планово-попереджувальних ремонтів і інші виробничі підприємства, що здійснюють підготовку сировини та випуск продукції під брендом Shebel, — Солохівське, Хрестищенське, Тимофіївське відділення з переробки газу та ТЦСК «Базилівщина».
Шебелинський НПЗ (Šhebel) — один з двох нині діючих нафтопереробних заводів в Україні. Його потужність становить близько 500 тис. тонн переробки сировини на рік. Завод веде свою історію з 1960 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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