Шебелинка після ремонту виробляттме дизель з покращеними низькотемпературними властивостями

Шебелинський нафтопереробний завод (Shebel) завершив планово-попереджувальний ремонт (ППР) та повернувся до звичного режиму роботи.



Під час ремонтних робіт було здійснено поточне технічне обслуговування, ревізію та ремонт обладнання, очищення від відкладень тощо, пише пресслужба компанії.

В рамках ППР на Шебелинському НПЗ оновили каталізатор реактора гідроочистки та налагодили перехід на виробництво дизпалива з покращеними низькотемпературними властивостями.

Виконаний комплекс робіт дозволить підвищити якість технологічних процесів, оптимізувати витрати за рахунок використання енергоефективних технологій, а також наростити продуктивність роботи підприємств.

«Планово-попереджувальні ремонти – обов’язкова умова надійної безперебійної роботи обладнання, а ще – запорука безпечних умов праці для співробітників і мінімізація ризику виникнення аварійних зупинок. Наразі всі роботи завершені, підприємство працює у звичному режимі та виробляє заплановані обсяги продукції», – зазначив директор з комерційних питань Укргазвидобування (Дивізіон Нафта, Shebel) Сергій Федоренко.

У вересні-жовтні також завершили цикл планово-попереджувальних ремонтів і інші виробничі підприємства, що здійснюють підготовку сировини та випуск продукції під брендом Shebel, — Солохівське, Хрестищенське, Тимофіївське відділення з переробки газу та ТЦСК «Базилівщина».

Шебелинський НПЗ (Šhebel) — один з двох нині діючих нафтопереробних заводів в Україні. Його потужність становить близько 500 тис. тонн переробки сировини на рік. Завод веде свою історію з 1960 року.