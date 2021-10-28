У Нафтогазі наполягають: фінзвіт – не публічна інформація

За версією НАК «Нафтогаз України», фінансовий звіт компанії за перше півріччя 2021 року не є публічною інформацію.

Так відповіли в «Нафтогазі» на публічний запит аналітиків проєкту Марлін.

«Такий документ не містить інформації, що становить суспільний інтерес (є суспільно необхідною). Натомість, запитуваний вами звіт містить відомості її власної господарської діяльності, що не суперечить законодавству», – наголошується у відповіді за підписом Директора з інтегрованих комунікацій «Нафтогазу» Максима Білявського.

У «Нафтогазі» пояснюють, що публікують фінансову звітність відповідно до вимог Господарського кодексу на власному сайті. Останній звіт датований 2020 роком.

Натомість у Марліні наголошують, що відповідно до урядового Порядку подання фінансової звітності, результати «Нафтогазу» вже мали бути підготовлені та надіслані до Міністерства фінансів та Мінекономіки. Проте обидва відомства підтвердили, що не отримували звіт від газової компанії.

Також в Марліні не погоджуються, що фінансовий звіт «Нафтогазу», на думку юристів нацкомпанії, є не публічною інформацією. Адже 100% акцій компанії управляються Кабінетом Міністрів.

За результатами 2020 року компанія «Нафтогаз» отримала 19 млрд грн збитків.

«Термінал» писав, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова стати постачальником газу для покриття виробничо-технологічних потреб газорозподільчих підприємств (обл- та міськазів), це дозволить збалансувати їхні тарифи на розподіл газу.