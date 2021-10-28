У Нафтогазі наполягають: фінзвіт – не публічна інформація

Обновлено: Октябрь 28, 2021. Тэги: ,

У Нафтогазі наполягають: фінзвіт – не публічна інформація

За версією НАК «Нафтогаз України», фінансовий звіт компанії за перше півріччя 2021 року не є публічною інформацію.

Так відповіли в «Нафтогазі» на публічний запит аналітиків проєкту Марлін.

«Такий документ не містить інформації, що становить суспільний інтерес (є суспільно необхідною). Натомість, запитуваний вами звіт містить відомості її власної господарської діяльності, що не суперечить законодавству», – наголошується у відповіді за підписом Директора з інтегрованих комунікацій «Нафтогазу» Максима Білявського.

У «Нафтогазі» пояснюють, що публікують фінансову звітність відповідно до вимог Господарського кодексу на власному сайті. Останній звіт датований 2020 роком.

Натомість у Марліні наголошують, що відповідно до урядового Порядку подання фінансової звітності, результати «Нафтогазу» вже мали бути підготовлені та надіслані до Міністерства фінансів та Мінекономіки. Проте обидва відомства підтвердили, що не отримували звіт від газової компанії.

Також в Марліні не погоджуються, що фінансовий звіт «Нафтогазу», на думку юристів нацкомпанії, є не публічною інформацією. Адже 100% акцій компанії управляються Кабінетом Міністрів.

За результатами 2020 року компанія «Нафтогаз» отримала 19  млрд грн збитків.

«Термінал» писав, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова стати постачальником газу для покриття виробничо-технологічних потреб газорозподільчих підприємств (обл- та міськазів), це дозволить збалансувати їхні тарифи на розподіл газу.

 

Автор:

(Всего статей: 19209)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: