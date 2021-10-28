УЕБ бере участь у 7 Українському Газовому Форумі

Стартував Сьомий Український Газовий Форум. Для обговорення поточних та стратегічних завдань на газовому ринку вкотре зібралися фахівці та експерти ринків природного газу України, Польщі, Молдови, Угорщини та інших країн Європи.

Українську енергетичну біржу на форумі представив провідний фахівець європейського енергетичного ринку Еґберт Лаеґе, пише пресслужба компанії.

Він узяв участь у якості спікера у панельній дискусії “Ринок природного газу України та газова інфраструктура”, виступивши з темою “Біржова торгівля газом — основа організації ринку”. За його словами, Українська енергетична біржа стала важливим елементом в інфраструктурі українського газового ринку.

Під час дискусії Еґберт Лаеґе наголосив: “Біржі грають дуже важливу роль у торгівлі, надаючи значні можливості управління цінами та ризиками всім гравцям ринку.“

Він також зазначив, що існує потреба у програмах відпуску газу, адже наявних обсягів недостатньо на ринку. «Збільшення ціни та зниження обсягів продажів останнім часом в Україні корелює з ситуацією в Європі. Є проблема зниження ліквідності. Ми мали останню можливість створити ефективний ліквідний хаб в Україні минулого року. Влітку, коли відмінили ПСО, була гарна можливість випустити додаткові обсяги газу на ринок, але цього не сталось».

З іншого боку експерт сказав, що ефективна інфраструктура на даний час вже існує в Україні і цим можна пишатись.