ЄК допомогла Молдові і виділила 60 млн євро на подолання газової кризи

Обновлено: Октябрь 28, 2021. Тэги: , ,

ЄК допомогла Молдові і виділила 60 млн євро на подолання газової кризи

Європейська комісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання кризи, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з «Газпромом».

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк, повідомляє «Європейська правда».

«Європейська комісія сьогодні виділила Молдові 60 мільйонів євро, щоб допомогти їй подолати нинішню енергетичну кризу», — йдеться у повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі підтвердила виділення коштів.

«Хочу ще раз заявити про нашу повну підтримку Молдови. Засідання Ради асоціації ЄС-Молдова, яке пройде завтра, ще більше зміцнить нашу співпрацю. У цьому контексті Єврокомісія виділяє 60 млн євро, щоб допомогти Молдові впоратися із нинішньою енергетичною кризою», — написала фон дер Ляйєн у Twitter.

Раніше в ЄС заявили, що підтримує Молдову, надаючи всю доступну технічну та фінансову підтримку, щоб допомогти впоратись з теперішньою кризою та визначити альтернативи, аби диверсифікувати  енергетичні поставки.

«Термінал» писав, Молдова оголосила третій тендер для пробної закупівлі 1,5 мільйона кубометрів газу, щоб підтримувати тиск в газотранспортній системі і проаналізувати можливість постачання газу до кордону Республіки, повідомила компанія Energocom.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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