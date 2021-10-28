ЄК допомогла Молдові і виділила 60 млн євро на подолання газової кризи

Європейська комісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання кризи, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з «Газпромом».

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк, повідомляє «Європейська правда».

«Європейська комісія сьогодні виділила Молдові 60 мільйонів євро, щоб допомогти їй подолати нинішню енергетичну кризу», — йдеться у повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у Брюсселі підтвердила виділення коштів.

«Хочу ще раз заявити про нашу повну підтримку Молдови. Засідання Ради асоціації ЄС-Молдова, яке пройде завтра, ще більше зміцнить нашу співпрацю. У цьому контексті Єврокомісія виділяє 60 млн євро, щоб допомогти Молдові впоратися із нинішньою енергетичною кризою», — написала фон дер Ляйєн у Twitter.

Раніше в ЄС заявили, що підтримує Молдову, надаючи всю доступну технічну та фінансову підтримку, щоб допомогти впоратись з теперішньою кризою та визначити альтернативи, аби диверсифікувати енергетичні поставки.

«Термінал» писав, Молдова оголосила третій тендер для пробної закупівлі 1,5 мільйона кубометрів газу, щоб підтримувати тиск в газотранспортній системі і проаналізувати можливість постачання газу до кордону Республіки, повідомила компанія Energocom.

