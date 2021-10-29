2021-10-29: Нафта дорожчає в рамках корекції

Світові ціни на нафту в п’ятницю вранці корекційно зростають після зниження в середньому на 1-2% за торговий тиждень.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.



Станом на 7:50 кск ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки Brent зростала на 0,36% — до 83,96 долара за барель, грудневі ф’ючерси на WTI дорожчали на 0,17% — до 82,95 долара за барель.

На ринку нафти в п’ятницю вранці спостерігається корекційна динаміка після того, як ціна марки Brent опустилася за тиждень на 1,8%, а WTI – на 1%. Такому зниженню сприяли різні чинники. Інвестори уважно стежили за новинами про можливе поновлення ядерної угоди між Іраном та країнами Євросоюзу, які потенційно можуть привести на ринок додаткові обсяги нафти. Крім того, за словами аналітиків ANZ, які наводить газета Wall Street Journal, зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у всьому світі може послабити попит на нафту.

«Китай, один із найбільших у світі імпортерів нафти, як і раніше, бореться зі спалахами захворюваності COVID-19 за допомогою блокувань, які обмежують попит на сиру нафту», — додали експерти.