2021-10-29: Нафта дорожчає в рамках корекції

Обновлено: Октябрь 29, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-10-29: Нафта дорожчає в рамках корекції

Світові ціни на нафту в п’ятницю вранці корекційно зростають після зниження в середньому на 1-2% за торговий тиждень.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 7:50 кск ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки Brent зростала на 0,36% — до 83,96 долара за барель, грудневі ф’ючерси на WTI дорожчали на 0,17% — до 82,95 долара за барель.

На ринку нафти в п’ятницю вранці спостерігається корекційна динаміка після того, як ціна марки Brent опустилася за тиждень на 1,8%, а WTI – на 1%. Такому зниженню сприяли різні чинники. Інвестори уважно стежили за новинами про можливе поновлення ядерної угоди між Іраном та країнами Євросоюзу, які потенційно можуть привести на ринок додаткові обсяги нафти. Крім того, за словами аналітиків ANZ, які наводить газета Wall Street Journal, зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у всьому світі може послабити попит на нафту.

«Китай, один із найбільших у світі імпортерів нафти, як і раніше, бореться зі спалахами захворюваності COVID-19 за допомогою блокувань, які обмежують попит на сиру нафту», — додали експерти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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