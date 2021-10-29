АМКУ знову дозволив Новинському купити 25% акцій Харківобленерго

Антимонопольний комітет України (АМКУ) повторно дозволив Smart Holding (Cyprus) Ltd купити понад 25% у АТ «Харківобленерго».

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

За її даними, нова заява на концентрацію від Smart Holding розглядалася в режимі недружнього придбання, оскільки «Харківобленерго» не надала кіпрській компанії інформацію, необхідну для розгляду заяви про попереднє отримання дозволу на концентрацію.

У зв’язку з цим розпорядженням державного уповноваженого у «Харківобленерго» було витребовано необхідну інформацію.

«Під час розгляду заяви комітет встановив, що заявлена ​​концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках і надав відповідний дозвіл», – йдеться у повідомленні.

Читайте в «Терміналі», за результатами перевірки Регулятор встановив, що АТ «Харківобленерго» порушило Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії, зокрема, недотримання обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до вимог чинного законодавства України.

