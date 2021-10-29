Газ подешевшав у Європі до $800 за тисячу кубометрів

Ціна грудневих ф’ючерсів на газ в Європі знижується в останній робочий день місяця майже на 14%, до 800 доларів за тисячу кубометрів, вперше з середини вересня, свідчать дані на ICE Futures.

Передає Прайм.

Вартість грудневих ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF, самого ліквідного європейського хаба, на відкритті торгової сесії п’ятниці трохи перевищувала 930 доларів. Протягом перших годин торгів вона демонструвала стійке зниження і торгувалася в районі 840-850 доларів, що майже на 10% нижче розрахункової ціни четверга, а о 15.28 за Києвом — вперше з середини вересня — опустилася до 800 доларів, що на 13,9%, з урахуванням курсової різниці, нижче розрахункової ціни напередодні.

Спотові ціни також знижуються. Ціна на TTF за контрактом «на день вперед» з поставкою в четвер, 28 жовтня, становила майже 1020 доларів за тисячу кубометрів, а з поставкою в п’ятницю, 29 жовтня, знизилася на 10%, до 900 доларів.

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