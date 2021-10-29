У листопаді Україна імпортує півмільйона тонн вугілля

У листопаді очікується імпорт вугілля в обсязі 562 тисячі тонн.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.
Згідно з інформацією, наданою компаніями теплової генерації, у листопаді планується імпортувати 562 тисячі тонн вугілля, з яких близько 200 тис тонн завезе державна компанія «Центренерго».
Цього місяця «Центренерго» імпортувало 30,1 тисяч тонн вугілля. Станом на сьогодні загальний обсяг імпорту за жовтень вугілля складає 216,5 тисяч тонн.
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