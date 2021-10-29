Україна надала Молдові 15 млн куб газу з умовою повернення

Обновлено: Октябрь 29, 2021. Тэги: , ,

Україна надала Молдові 15 млн куб газу з умовою повернення

Відповідно до рішення РНБО та Уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн м3 (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами.

Про це у Фейсбук написав голова ОГТСУ Сергій Макогон.

«Я дуже добре пам’ятаю коли у березні 2018 року Газпром за 15 хвилин до початку постачання заявив про відмову постачати газ незважаючи на отриману попередню оплату від України. Тоді всі ми підтримали країну та зменшили споживання. Майже аналогічну ситуацію переживає Молдова. Газпром значно зменшив постачання газу та збільшив вартість газу», — написав він.

Він підкреслив, що наразі Росія значно зменшила постачання «блакитного палива» до Молдови, збільшила його ціну, а знижку пропонує у разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови.

На думку Макогона, Європа має відреагувати на агресивну поведінку Газпрому, яка призвела до енергетичної кризи у ЄС та Молдові.

Читайте в «Терміналі», Європейська комісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання кризи, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з «Газпромом».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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