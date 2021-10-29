Україна надала Молдові 15 млн куб газу з умовою повернення

Відповідно до рішення РНБО та Уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн м3 (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами.

Про це у Фейсбук написав голова ОГТСУ Сергій Макогон.

«Я дуже добре пам’ятаю коли у березні 2018 року Газпром за 15 хвилин до початку постачання заявив про відмову постачати газ незважаючи на отриману попередню оплату від України. Тоді всі ми підтримали країну та зменшили споживання. Майже аналогічну ситуацію переживає Молдова. Газпром значно зменшив постачання газу та збільшив вартість газу», — написав він.

Він підкреслив, що наразі Росія значно зменшила постачання «блакитного палива» до Молдови, збільшила його ціну, а знижку пропонує у разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови.

На думку Макогона, Європа має відреагувати на агресивну поведінку Газпрому, яка призвела до енергетичної кризи у ЄС та Молдові.

Читайте в «Терміналі», Європейська комісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання кризи, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з «Газпромом».