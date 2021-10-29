З 1 листопада РФ зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну

З понеділка, 1 листопада, Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.
Про це написав голова парламентського комітету енергетики та ЖКП Андрій Герус у своєму Telegram-каналі.
«Мова про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)», — сказано в повідомленні.
За інформацією учасників ринку, заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики.
Герус зауважив, що такі дії РФ нагадують «енергетичну війну» восени 2014 року.
«Термінал» писав, у січні-вересні в Україні видобуто 21,816 млн тонн вугілля, що на 6,5% перевищує плановий показник видобутку.