Законопроєкт про реформування вугільної галузі зареєстровано у Раді

Народний депутат Юрій Камельчук (фракція «Слуга народу») зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо реформування вугільної галузі (№6232).
Текст законопроекту на сайті Ради поки що відсутній.
«Термінал» писав, завершується підготовка Концепції трансформації вугільних регіонів, яка передбачатиме розподілення всіх державних шахт на три категорії.
Перша – це ресурсна база ПАТ «Центренерго». Передбачається подальше створення вертикально інтегрованої компанії у складі «Центренерго» та найбільш ефективних вугледобувних підприємств.
Друга категорія – шахти «подвійного» призначення, тобто такі, що видобувають енергетичне вугілля і коксівне, що використовується у металургії.
Третя категорія – шахти, що будуть запропоновані для приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, що можуть використовуватися після перепрофілювання для іншої господарської діяльності.