2021-11-01: Ціни на нафту знижуються в очікуванні засідання ОПЕК+

Обновлено: Ноябрь 01, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-11-01: Ціни на нафту знижуються в очікуванні засідання ОПЕК+

Ціни на нафту еталонних марок знижуються  в очікуванні чергового засідання ОПЕК+, яке пройде пізніше цього тижня.

Запаси бензину в США суттєво впали, а резерви нафти на терміналі в Кушингу знаходяться близько до критично низьких рівнів, що, можливо, викликає питання необхідності нарощування видобутку країнами ОПЕК+, зазначають аналітики ANZ.

«Я не думаю, що ОПЕК змінить свої плани на наступному засіданні, що підтримає ринок у короткостроковій перспективі», — вважає президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Лінч.

Січневі ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:28 за київським часом подешевшали на $0,18 (на 0,22%) — до $83,54 за барель. У п’ятницю їхня ціна зросла на $0,06 (на 0,1%) і склала на закриття $83,72 за барель.

Котирування ф’ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на $0,31 (на 0,37%) — до $83,26 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зросла на $0,76 (на 0,9%) і склала $83,57 за барель.

За підсумками минулого тижня WTI подешевшала на 0,2%. До цього ціна цієї нафти завершувала «в плюсі» дев’ять тижнів поспіль, чого не відбувалося принаймні з квітня 1983 року, зазначає MarketWatch. Котирування Brent за минулий тиждень опустилися на 1,3%. За жовтень ціна Brent збільшилася на 7,5%, WTI – більш ніж на 11%.

Автор:

(Всего статей: 19223)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: