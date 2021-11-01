2021-11-01: Ціни на нафту знижуються в очікуванні засідання ОПЕК+

Ціни на нафту еталонних марок знижуються в очікуванні чергового засідання ОПЕК+, яке пройде пізніше цього тижня.

Запаси бензину в США суттєво впали, а резерви нафти на терміналі в Кушингу знаходяться близько до критично низьких рівнів, що, можливо, викликає питання необхідності нарощування видобутку країнами ОПЕК+, зазначають аналітики ANZ.

«Я не думаю, що ОПЕК змінить свої плани на наступному засіданні, що підтримає ринок у короткостроковій перспективі», — вважає президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Лінч.

Січневі ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:28 за київським часом подешевшали на $0,18 (на 0,22%) — до $83,54 за барель. У п’ятницю їхня ціна зросла на $0,06 (на 0,1%) і склала на закриття $83,72 за барель.

Котирування ф’ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на $0,31 (на 0,37%) — до $83,26 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зросла на $0,76 (на 0,9%) і склала $83,57 за барель.

За підсумками минулого тижня WTI подешевшала на 0,2%. До цього ціна цієї нафти завершувала «в плюсі» дев’ять тижнів поспіль, чого не відбувалося принаймні з квітня 1983 року, зазначає MarketWatch. Котирування Brent за минулий тиждень опустилися на 1,3%. За жовтень ціна Brent збільшилася на 7,5%, WTI – більш ніж на 11%.