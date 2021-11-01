Ціна на газ у Європі cтановить $864 за тисячу кубів

Ціна грудневих ф’ючерсів на газ у Європі після різкого зниження п’ятничного зниження підскочила на 11% на відкритті перших торгів листопада — до 864 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані на ICE Futures, пише Прайм.

На самому відкритті торгів вартість грудневих ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF, найліквіднішого європейського хаба, становила 864 долари за тисячу кубометрів, що на 11% більше за розрахункову ціну п’ятниці, о 10.02 мск ціна опускалася до 841 долара, а потім повернулася до вихідних значень.

Динаміка ф’ючерсів вважається біржі від розрахункової ціни попереднього торгового дня.

У п’ятницю до закриття торгів вартість грудневих ф’ючерсів склала 793 долари за тисячу кубометрів, а розрахункова ціна — 778 доларів.

Ціни на газ у Європі різко зросли останніми місяцями. Ще на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф’ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, а до кінця вересня показник зріс більш ніж удвічі. При цьому з 6 жовтня, досягнувши історичного максимуму 1937 доларів за тисячу кубометрів, ціни на газ почали знижуватися.

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