Ціна на газ у Європі cтановить $864 за тисячу кубів

Обновлено: Ноябрь 01, 2021. Тэги: , ,

Ціна на газ у Європі cтановить $864 за тисячу кубів

Ціна грудневих ф’ючерсів на газ у Європі після різкого зниження п’ятничного зниження підскочила на 11% на відкритті перших торгів листопада — до 864 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані на ICE Futures, пише Прайм.

На самому відкритті торгів вартість грудневих ф’ючерсів на газ за індексом голландського TTF, найліквіднішого європейського хаба, становила 864 долари за тисячу кубометрів, що на 11% більше за розрахункову ціну п’ятниці, о 10.02 мск ціна опускалася до 841 долара, а потім повернулася до вихідних значень.

Динаміка ф’ючерсів вважається біржі від розрахункової ціни попереднього торгового дня.

У п’ятницю до закриття торгів вартість грудневих ф’ючерсів склала 793 долари за тисячу кубометрів, а розрахункова ціна — 778 доларів.

Ціни на газ у Європі різко зросли останніми місяцями. Ще на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф’ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, а до кінця вересня показник зріс більш ніж удвічі. При цьому з 6 жовтня, досягнувши історичного максимуму 1937 доларів за тисячу кубометрів, ціни на газ почали знижуватися.

Читайте в «Терміналі», у Франції ціни на газ будуть заморожені протягом усього 2022 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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