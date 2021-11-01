Газпром скоротив транзит газу через Україну до 50% контрактних обсягів

Із 1 листопада російський Газпром зменшив транзит газу в держави Європейського Союзу через Україну до 57 млн кубометрів на добу, тоді як транзитний контракт передбачає добові об’єми прокачування на рівні 109 млн кубометрів.

Про це генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон написав у Фейсбуці.

«Незважаючи на голосні заяви, обсяг транзиту з РФ до ЄС постійно зменшується. … З 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився — до 57 млн кубометрів на добу», — зазначив він.

Крім того, додав Макогон, з 1 жовтня транзит через Україну вже скоротився до 86 млн кубометрів на добу. Щоправда, попри це, Газпром все одно сплачує за транзитну потужність 109 млн куброметрів на добу.

Читайте в «Терміналі», уряд, НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Оператор ГТС» мають знайти клієнтів на додаткові 15 млрд кубометрів транзиту на рік.