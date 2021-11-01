Кабмін розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання

Кабінет Міністрів розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання населення для забезпечення їх безперебійної роботи та непідвищення тарифів.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зазначена реструктуризація передбачена меморандумом про непідвищення тарифів для населення.

«Для стабільного проходження опалювального сезону уряд розробив 5 кроків. Зокрема, ми уклали меморандум з главами міст і НАК «Нафтогаз», згідно з яким міська влада взяла на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на гарячу воду та тепло. Зі свого боку, уряд вже почав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, як передбачено в меморандумі», — написав Шмигаль у Фейсбуці в неділю.

Він зазначив, що Кабмін ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон почався вчасно.

«За інформацією Мінрегіону, 77% житлового фонду по країні підключені до опалення. При цьому в п’яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей під’єднали понад 90% житлових будинків до тепла», — наголосив глава уряду.

Він додав, що для 80% домогосподарств уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год.

«Також ми виконали обіцянку з приводу незмінності ціни на газ для населення: вона залишиться стабільною протягом опалювального сезону — 7,96 грн за кубометр. Цього тижня уряд вдвічі знизив тариф і для українців, які опинилися без постачальника газу також до 7,96 грн/кубометр», — резюмував прем’єр.

Як повідомлялося, 30 вересня під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, що відбувся в Києві під головуванням Зеленського, було підписано Меморандум про непідвищення рівня тарифів.

Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 грн за 1 куб. м для населення і 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетних установ.

«Термінал» писав, під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України 30 вересня відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.