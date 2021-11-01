Шахтарі України у жовтні видобули понад 2,3 млн тонн вугілля

Про це повідомили у профспілці працівників вугільної промисловості України.
«У жовтні 2021 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 309 650 тонн вугілля. План виконано на 101%. Державні шахти видали на-гора 347 463 тонни вугілля. Планове завдання виконано на 66%», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у жовтні видобули 897 528 тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 235 212 тонн вугілля. При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області в порівнянні з плановим завданням був зменшений на 134 288 тонн.
На підприємствах Міненерговугілля Луганської області піднято на-гора 20 375 тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 30 725 тонн.
Вугільним об’єднанням Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» у жовтні 2021 року видобуто 1 299 871 тонну вугілля. Планове завдання виконано на 97%.
У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 89 206 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 88%.
Держпідприємством «Волиньвугілля» у жовтні видобуто 2 670 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 33%.
Загалом із початку року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 24 126 278 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 106%.
Державні вугледобувні підприємства з початку року підняли на–гора 4 753 474 тонни вугілля, що менше від планового завдання на 964 626 тонн палива.
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