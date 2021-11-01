Шахтарі України у жовтні видобули понад 2,3 млн тонн вугілля

Обновлено: Ноябрь 01, 2021. Тэги: ,

Шахтарі України у жовтні видобули понад 2,3 млн тонн вугілля
Вуглевидобувні підприємства всіх форм власності у жовтні 2021 року видобули 2,31 млн тонн вугілля, що на 1% більше запланованого.

Про це повідомили у профспілці працівників вугільної промисловості України.

«У жовтні 2021 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 2 309 650 тонн вугілля. План виконано на 101%. Державні шахти видали на-гора 347 463 тонни вугілля. Планове завдання виконано на 66%», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Донецькій області підприємства вугільної промисловості всіх форм власності у жовтні видобули 897 528 тонн вугілля. Державними шахтами Донецького регіону було видобуто 235 212 тонн вугілля. При цьому рівень видобутку вугілля на державних шахтах області в порівнянні з плановим завданням був зменшений на 134 288 тонн.

На підприємствах Міненерговугілля Луганської області піднято на-гора 20 375 тонн вугілля. Планове завдання недовиконано на 30 725 тонн.

Вугільним об’єднанням Дніпропетровської області «ДТЕК Павлоградвугілля» у жовтні 2021 року видобуто 1 299 871 тонну вугілля. Планове завдання виконано на 97%.

У Львівській області трудовий колектив ДП «Львіввугілля» добув 89 206 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 88%.

Держпідприємством «Волиньвугілля» у жовтні видобуто 2 670 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 33%.

Загалом із початку року вугледобувні підприємства України всіх форм власності видобули 24 126 278 тонн вугілля. Планове завдання виконано на 106%.

Державні вугледобувні підприємства з початку року підняли на–гора 4 753 474 тонни вугілля, що менше від планового завдання на 964 626 тонн палива.

Читайте в «Терміналі», за 9 місяців 2021 видобули на 6,5% вугілля більше планового показника — Міненерго

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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