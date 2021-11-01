У Мексиці вибухнув газопровід Pemex

Одна людина загинула і п’ятнадцять дістали поранення внаслідок вибуху на газопроводі компанії Pemex у центральному мексиканському штаті Пуебла.



Про це повідомив президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор, пише Прайм.

«На жаль, одна людина загинула і ще п’ятнадцять отримали поранення в результаті вибуху трубопроводу Pemex в Пуеблі. З 2:30 було мобілізовано 1396 співробітників усіх служб цивільного захисту», — написав політик у своєму блозі в Twitter.

За інформацією місцевої влади, вибух на ділянці трубопроводу в муніципалітеті Сан-Пабло-Сочімеуакан внаслідок незаконного врізання для забору газу. Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці події – там обвалилися кілька житлових будинків. Серед госпіталізованих — четверо підлітків, п’ятеро людей перебувають у важкому стані, повідомив під час пресконференції голова Міністерства охорони здоров’я штату Хосе Мартінес.

Губернатор штату Пуебла Мігель Барбоса заявив, що постраждалі та сім’ї загиблих отримають компенсації, постраждалі житла будуть відновлені, а винні в інциденті будуть знайдені та покарані згідно із законом.