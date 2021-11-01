УЕБ – лідер за об’ємами продажів на Прозорро.Sale у жовтні

Протягом останнього місяця у системі Прозорро.Продажі електронні майданчики реалізували лотів майже на 1,2 млрд грн.
У жовті успішними стали близько 3,4 тисячі електронних аукціонів, що становить понад 40% від загальної кількості.
Лідером системи у жовтні став майданчик ТОВ «Українська енергетична біржа», пише пресслужба УЕБ.
Він охопив майже 26,5% торгів, випередивши найближчого конкурента більше, ніж удвічі. Завдяки роботі майданчика УЕБ бюджети різних рівнів поповняться сумою у 305 млн грн.
Читайте в «Терміналі», відбувся сьомий Український Газовий Форум. Для обговорення поточних та стратегічних завдань на газовому ринку вкотре зібралися фахівці та експерти ринків природного газу України, Польщі, Молдови, Угорщини та інших країн Європи.