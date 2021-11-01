Укренерго відновить електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж

Окружний адміністративний суд Києва скасував заходи забезпечення позову «ДТЕК Західенерго», які спричинили вимушене призупинення всіх аукціонів з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що суд задовольнив відповідне клопотання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Основні положення Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних електромереж (постанова НКРЕКП №763 від 03.04.2021), дію яких було призупинено судом, відновили свою чинність з 30 жовтня.

«Наразі НЕК «Укренерго» проводить технічні роботи, які дозволять відновити проведення аукціонів на електронній платформі, з урахуванням того, що місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів пройшов за резервною процедурою», — повідомили в компанії.

Укренерго зауважує, що добові аукціони на електронній платформі можуть пройти 1 листопада 2021 року для дня постачання 3 листопада 2021 року.

Читайте в «Терміналі», Окружний адміністративний суд міста Києва скасував місячний аукціон на розподіл пропускної спроможності міждержавних зв’язків на листопад 2021 року.