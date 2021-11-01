З початку року Газпром збільшив видобуток газу на 15,8%

Обновлено: Ноябрь 01, 2021. Тэги: , , ,

З початку року Газпром збільшив видобуток газу на 15,8%

Газпром за минулі 10 місяців 2021 року збільшив видобуток газу на 15,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 422,6 мільярда кубометрів, повідомляється в Telegram-каналі компанії.

Передає Прайм.

«За січень-жовтень 2021 року Газпром, за попередніми даними, видобув 422,6 мільярда кубометрів газу. Це на 15,8% (на 57,7 мільярда кубометрів) більше, ніж минулого року», — йдеться в повідомленні.

За звітний період поставки з газотранспортної системи на внутрішній ринок збільшилися на 17,2%, або на 28,8 мільярда кубометрів, відзначає Газпром.

«За даними Gas Infrastructure Europe, на 30 жовтня різниця в заповненості європейських газових сховищ в порівнянні з минулим роком – мінус 18,2 мільярда кубічних метрів. Запаси газу в ПСГ України на 10,1 мільярда кубічних метрів менше рівня 2020 року», — йдеться в повідомленні компанії.

Експорт Газпрому в країни далекого зарубіжжя, за попередніми даними, за січень-жовтень 2021 року збільшився на 10,4%, до 158,8 мільярда кубометрів газу, що близько до історичного рекорду, йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, компанія наростила поставки газу до Туреччини (на 110,4%), Німеччини (на 23,4%), Італії (на 15,4%), Румунії (на 272,2%), Сербії (на 101,7%), Болгарії (на 51,9%), Польщі (на 9,5%), Греції (на 16,3%), Фінляндії (на 13,6%).

Раніше Термінал писав, що польська PGNiG попросила Газпром про зниження ціни на газ.

Автор:

(Всего статей: 19229)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: