З початку року Газпром збільшив видобуток газу на 15,8%

Газпром за минулі 10 місяців 2021 року збільшив видобуток газу на 15,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до 422,6 мільярда кубометрів, повідомляється в Telegram-каналі компанії.

Передає Прайм.

«За січень-жовтень 2021 року Газпром, за попередніми даними, видобув 422,6 мільярда кубометрів газу. Це на 15,8% (на 57,7 мільярда кубометрів) більше, ніж минулого року», — йдеться в повідомленні.

За звітний період поставки з газотранспортної системи на внутрішній ринок збільшилися на 17,2%, або на 28,8 мільярда кубометрів, відзначає Газпром.

«За даними Gas Infrastructure Europe, на 30 жовтня різниця в заповненості європейських газових сховищ в порівнянні з минулим роком – мінус 18,2 мільярда кубічних метрів. Запаси газу в ПСГ України на 10,1 мільярда кубічних метрів менше рівня 2020 року», — йдеться в повідомленні компанії.

Експорт Газпрому в країни далекого зарубіжжя, за попередніми даними, за січень-жовтень 2021 року збільшився на 10,4%, до 158,8 мільярда кубометрів газу, що близько до історичного рекорду, йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, компанія наростила поставки газу до Туреччини (на 110,4%), Німеччини (на 23,4%), Італії (на 15,4%), Румунії (на 272,2%), Сербії (на 101,7%), Болгарії (на 51,9%), Польщі (на 9,5%), Греції (на 16,3%), Фінляндії (на 13,6%).

Раніше Термінал писав, що польська PGNiG попросила Газпром про зниження ціни на газ.