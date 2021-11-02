2021-11-02: Ціни на нафту коливаються без єдиної динаміки

Світові ціни на нафту у вівторок слабо коливаються без єдиної динаміки в очікуванні засідання ОПЕК+, свідчать дані торгів.
Передає Прайм.
Станом на 6.43 за Києвом ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки Brent символічно зростала на 0,08% — до 84,78 долара за барель, грудневі ф’ючерси на WTI дешевшали на 0,06% — до 84 доларів за барель.
Засідання ОПЕК + заплановано на четвер, 4 листопада. У липні країни ОПЕК + прийняли рішення щомісяця збільшувати видобуток нафти на 400 тисяч барелів на добу, починаючи з серпня. Учасники торгів обговорюють, чи може альянс переглянути ці домовленості з урахуванням ситуації на ринку.
Раніше Термінал писав, що США закликали ОПЕК+ збільшити видобуток нафти.