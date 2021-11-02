Експорт електроенергії минулого тижня збільшився у понад 3 рази

Обновлено: Ноябрь 02, 2021. Тэги: ,

Експорт електроенергії минулого тижня збільшився у понад 3 рази
Сумарний експорт електроенергії за минулий тиждень становив 61,7 млн кВт-год., що у 3,1 раза більше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Зазначається, що середньодобовий експорт з «острова Бурштинської ТЕС»  минулого тижня порівняно із 18-24 жовтня зріс у 3,4 раза, до 61,4 млн кВт-год., а з об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України зменшився у 4,3 раза, до 0,3 млн кВт-год.

При цьому, експорт до Молдови минулого тижня порівняно із позаминулим зменшився у 4 рази (відбувався лише у деякі години 25 і 26 жовтня), а до Польщі – взагалі був відсутній. Найбільше експорт зріс до Словаччини — у 10,7 раза.

Імпорт електроенергії протягом 18-24 жовтня не здійснювався з жодної країни. В Укренерго підкреслили, що імпорт відсутній з 21 вересня.
Читайте в «Терміналі», Окружний адміністративний суд Києва скасував заходи забезпечення позову «ДТЕК Західенерго», які спричинили вимушене призупинення всіх аукціонів з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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