Експорт електроенергії минулого тижня збільшився у понад 3 рази

Сумарний експорт електроенергії за минулий тиждень становив 61,7 млн кВт-год., що у 3,1 раза більше, ніж за попередній тиждень.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Зазначається, що середньодобовий експорт з «острова Бурштинської ТЕС» минулого тижня порівняно із 18-24 жовтня зріс у 3,4 раза, до 61,4 млн кВт-год., а з об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України зменшився у 4,3 раза, до 0,3 млн кВт-год.

При цьому, експорт до Молдови минулого тижня порівняно із позаминулим зменшився у 4 рази (відбувався лише у деякі години 25 і 26 жовтня), а до Польщі – взагалі був відсутній. Найбільше експорт зріс до Словаччини — у 10,7 раза.

Імпорт електроенергії протягом 18-24 жовтня не здійснювався з жодної країни. В Укренерго підкреслили, що імпорт відсутній з 21 вересня.