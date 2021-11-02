ГТС України готова транспортувати біометан — ОГТСУ

ГТС України готова закачувати біометан до мереж наступного року.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Законопроєкт №5464 «Про альтернативні види палива», ухвалений Верховною Радою, дає потужний старт для переорієнтації країни на використання екологічних видів палива. Це важливий крок на шляху України до декарбонізації, наголошується у повідомленні компанії.

«Для Оператора ГТС України важливо, що біометан можна транспортувати українською газотранспортною системою та потенційно експортувати до країн ЄС, де він користується значним попитом. Перспективи розвитку виробництва і транспортування біометану наразі більш доступні в короткотерміновій перспективі, на відміну від водню. Можу сказати, що наступного року ми вже могли б взяти біометан до мереж, за умови виконання усіх необхідних технічних та нормативних вимог. Завдяки розгалуженості української ГТС виробники цього виду палива зможуть підключитися до газових мереж на більшості території України. У нас вже навіть є попередня заявка на приєднання до мережі від одного із виробників біометану. Ми дуже зацікавлені, щоб їх ставало якомога більше», – зазначив заступник генерального директора з розвитку та трансформації Оператора ГТС України Павел Станчак під час виступу на Українському газовому форумі.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго розробили пакет законопроектів для розвитку біоенергетики та заміщення газу.