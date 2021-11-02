ГТС України готова транспортувати біометан — ОГТСУ

Обновлено: Ноябрь 02, 2021. Тэги: ,

ГТС України готова транспортувати біометан — ОГТСУ

ГТС України готова закачувати біометан до мереж наступного року.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Законопроєкт №5464 «Про альтернативні види палива», ухвалений Верховною Радою, дає потужний старт для переорієнтації країни на використання екологічних видів палива. Це важливий крок на шляху України до декарбонізації, наголошується у повідомленні компанії.

«Для Оператора ГТС  України важливо, що біометан можна транспортувати українською газотранспортною системою та потенційно експортувати до країн ЄС, де він користується значним попитом. Перспективи розвитку виробництва і транспортування біометану наразі більш доступні в короткотерміновій перспективі, на відміну від водню. Можу сказати, що наступного року ми вже могли б взяти біометан до мереж, за умови виконання усіх необхідних технічних та нормативних вимог. Завдяки розгалуженості української ГТС виробники цього виду палива зможуть підключитися до газових мереж на більшості території України. У нас вже навіть є попередня заявка на приєднання до мережі від одного із виробників біометану. Ми дуже зацікавлені, щоб їх ставало якомога більше», – зазначив заступник генерального директора з розвитку та трансформації Оператора ГТС України  Павел Станчак під час виступу на Українському газовому форумі.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго розробили пакет законопроектів для розвитку біоенергетики та заміщення газу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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