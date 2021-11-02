Кабмін та НКРЕКП перевірять власників ТЕС та ТЕЦ

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що до 15 листопада будуть проведені позапланові перевірки компаній-власників ТЕС і ТЕЦ щодо забезпечення ними гарантованих запасів палива.



Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

«Кабінет Міністрів України разом із НКРЕКП до 15 листопада мають провести позапланові перевірки компаній-власників ТЕС та ТЕЦ щодо дотримання ліцензійних умов стосовно забезпечення ними гарантованих запасів палива», – йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що це передбачено протокольним рішенням РНБО від 22 жовтня 2021 року.

Раніше «Термінал» писав, 22 жовтня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що кабмін планує покрити дефіцит вугілля шляхом його імпорту.

Нагадаємо також, що 1 листопада, Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.

