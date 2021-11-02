Кабмін та НКРЕКП перевірять власників ТЕС та ТЕЦ

Обновлено: Ноябрь 02, 2021. Тэги: , ,

Кабмін та НКРЕКП перевірять власників ТЕС та ТЕЦ

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що до 15 листопада будуть проведені позапланові перевірки компаній-власників ТЕС і ТЕЦ щодо забезпечення ними гарантованих запасів палива.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

«Кабінет Міністрів України разом із НКРЕКП до 15 листопада мають провести позапланові перевірки компаній-власників ТЕС та ТЕЦ щодо дотримання ліцензійних умов стосовно забезпечення ними гарантованих запасів палива», – йдеться у повідомленні.
Він уточнив, що це передбачено протокольним рішенням РНБО від 22 жовтня 2021 року.

Раніше «Термінал» писав, 22 жовтня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що кабмін планує покрити дефіцит вугілля шляхом його імпорту.

Нагадаємо також, що 1 листопада, Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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