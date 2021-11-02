Міненерго пропонує альтернативу «зеленому» тарифу

Обновлено: Ноябрь 02, 2021. Тэги: ,

Міненерго пропонує альтернативу «зеленому» тарифу
Міністерство розробляє нову систему підтримки малих сонячних електростанцій, замість «зеленого» тарифу.

Про це пише пресслужба Міненерго.

Нова система буде застосовуватися тільки для нових споживачів, які встановили СЕС.

«Ми орієнтовані на заміну системи підтримки малої розподіленої генерації відповідно до європейських стандартів і готуємося до впровадження так званої «системи Net Billing», — сказав в.о. директора директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго Олександра Мартинюка.

За його словами, в результаті впровадження такої системи споживачі електроенергії зможуть компенсувати власне споживання завдяки встановленню об’єктів відновлюваної енергетики, а надлишки електроенергії продавати за ринковою ціною постачальникам.

«Кошти від продажу ресурсу будуть зараховуватися на рахунок споживача, а коли його споживання буде більше, ніж генерація, вони будуть списуватися за ціною постачання електроенергії споживачеві», — пояснив Мартинюк.

Відзначається, що впровадження нової системи дасть поштовх розвитку розподіленої генерації, оскільки буде поширюватися не тільки на домогосподарства, а й на промислові підприємства, які зацікавлені в зниженні плати за споживання електроенергії.

Net Billing буде орієнтований на компенсацію саме власного споживання і зменшить обсяг перехресного субсидування коштом інших споживачів.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики України працює над упровадженням системи підтримки малої розподіленої генерації Net Billing, яка має змінити нинішню систему «зелених» тарифів для просьюмерів, повідомив голова департаменту електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електроенергії Міненерго Олександр Мартинюк.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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