Міненерго пропонує альтернативу «зеленому» тарифу

Міністерство розробляє нову систему підтримки малих сонячних електростанцій, замість «зеленого» тарифу.

Про це пише пресслужба Міненерго.

Нова система буде застосовуватися тільки для нових споживачів, які встановили СЕС.

«Ми орієнтовані на заміну системи підтримки малої розподіленої генерації відповідно до європейських стандартів і готуємося до впровадження так званої «системи Net Billing», — сказав в.о. директора директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міненерго Олександра Мартинюка.

За його словами, в результаті впровадження такої системи споживачі електроенергії зможуть компенсувати власне споживання завдяки встановленню об’єктів відновлюваної енергетики, а надлишки електроенергії продавати за ринковою ціною постачальникам.

«Кошти від продажу ресурсу будуть зараховуватися на рахунок споживача, а коли його споживання буде більше, ніж генерація, вони будуть списуватися за ціною постачання електроенергії споживачеві», — пояснив Мартинюк.

Відзначається, що впровадження нової системи дасть поштовх розвитку розподіленої генерації, оскільки буде поширюватися не тільки на домогосподарства, а й на промислові підприємства, які зацікавлені в зниженні плати за споживання електроенергії.

Net Billing буде орієнтований на компенсацію саме власного споживання і зменшить обсяг перехресного субсидування коштом інших споживачів.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики України працює над упровадженням системи підтримки малої розподіленої генерації Net Billing, яка має змінити нинішню систему «зелених» тарифів для просьюмерів, повідомив голова департаменту електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електроенергії Міненерго Олександр Мартинюк.

