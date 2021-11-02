УЕБ та Оператор газосховищ відкрили можливість торгівлі нерозмитненим газом в ПСГ

Українська енергетична біржа спільно з Оператором газосховищ Укртрансгаз з 1 листопада 2021 року дозволили здійснювати торгівлю природним газом, що зберігається в ПСГ у митному режимі «митний склад», та тим, що знаходиться в газосховищах в аналогічному режимі, але на умовах одночасного використання потужності з обмеженнями (short-haul).

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

«Сьогодні вперше запрацює сервіс, що дозволить іноземним трейдерам торгувати газом на українській біржі. Український ринок, українські газосховища та технічні ресурси УЕБ створюють неймовірний потенціал для запуску потужного українського газового хабу. Ми дуже сподіваємося, що робимо потрібні і вчасні речі саме зараз», — сказав голова біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.

Зазначається, що торгівля буде здійснюватися у євро та відповідно до регламенту УЕБ. Брати участь в торгах можуть як резиденти України, так і нерезиденти, що користуються можливістю зберігати імпортований газ з режимі «митний склад» до 1095 днів без сплати митних платежів та ПДВ, а також покупці, що бажають придбати газ в ПСГ.

Спільна послуга від Оператора газосховищ та УЕБ доповнила запроваджену навесні опцію біржових торгів розмитненим газом на внутрішньодобовому ринку УЕБ. Новий механізм дозволить мінімізувати документообіг, перевести торги в онлайн та залучити максимально широке коло учасників.

Крім того, розроблений алгоритм дозволяє уникнути будь-яких ризиків, пов’язаних із передачею газу чи переведенням коштів. Наприклад, попереджує участь у торговельних операціях недобросовісних контрагентів з непідтвердженими активами.

Наразі системи обох компаній, що долучені при проведенні торгів, уже протестовані, функціонал відпрацьований, розпочато прийняття заявок на акредитацію від учасників ринку (нерезидентів та резидентів), які бажають доєднатися до процедури біржових торгів.