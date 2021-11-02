УЕБ та Оператор газосховищ відкрили можливість торгівлі нерозмитненим газом в ПСГ

Обновлено: Ноябрь 02, 2021. Тэги:

УЕБ та Оператор газосховищ відкрили можливість торгівлі нерозмитненим газом в ПСГ
Українська енергетична біржа спільно з Оператором газосховищ Укртрансгаз з 1 листопада 2021 року дозволили здійснювати торгівлю природним газом, що зберігається в ПСГ у митному режимі «митний склад», та тим, що знаходиться в газосховищах в аналогічному режимі, але на умовах одночасного використання потужності з обмеженнями (short-haul).

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

«Сьогодні вперше запрацює сервіс, що дозволить іноземним трейдерам торгувати газом на українській біржі. Український ринок, українські газосховища та технічні ресурси УЕБ створюють неймовірний потенціал для запуску потужного українського газового хабу. Ми дуже сподіваємося, що робимо потрібні і вчасні речі саме зараз», — сказав голова біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський.

Зазначається, що торгівля буде здійснюватися у євро та відповідно до регламенту УЕБ. Брати участь в торгах можуть як резиденти України, так і нерезиденти, що користуються можливістю зберігати імпортований газ з режимі «митний склад» до 1095 днів без сплати митних платежів та ПДВ, а також покупці, що бажають придбати газ в ПСГ.

Спільна послуга від Оператора газосховищ та УЕБ доповнила запроваджену навесні опцію біржових торгів розмитненим газом на внутрішньодобовому ринку УЕБ. Новий механізм дозволить мінімізувати документообіг, перевести торги в онлайн та залучити максимально широке коло учасників.

Крім того, розроблений алгоритм дозволяє уникнути будь-яких ризиків, пов’язаних із передачею газу чи переведенням коштів. Наприклад, попереджує участь у торговельних операціях недобросовісних контрагентів з непідтвердженими активами.

Наразі системи обох компаній, що долучені при проведенні торгів, уже протестовані, функціонал відпрацьований, розпочато прийняття заявок на акредитацію від учасників ринку (нерезидентів та резидентів), які бажають доєднатися до процедури біржових торгів.
Читайте в «Терміналі», за період 25-29 жовтня стартові ціни природного газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) зменшилися на 6%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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