2021-11-03: Нафта дешевшає на даних про збільшення її запасів у США

Світові ціни на нафту помітно знижуються в середу вранці на даних Американського інституту нафти (API) про збільшення її запасів у країні.



Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 7:43 кск ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки Brent опускається на 0,78%, до $84,06за барель, грудневі ф’ючерси на WTI дешевшають на 1,29%, до $82,81 за барель.

Ціни на нафту в середу вранці продовжують вчорашнє зниження після того, як вночі API повідомив, що комерційні запаси нафти в США за тиждень по 29 жовтня зросли на 3,6 мільйона барелів.

Аналітики очікували зростання лише на 1,6 мільйона. Крім того, інвестори чекають на результати засідання ОПЕК+. На думку аналітиків Oanda, яку наводить газета Wall Street Journal, на альянс є тиск із вимогою збільшити видобуток більше, ніж планувалося.

«Нафта може торгуватися в обмеженому діапазоні напередодні засідання ОПЕК+ у четвер, хоча чутки перед засіданням, ймовірно, призведуть до певної волатильності», — додали експерти.