НКРЕКП перевірить п’ять трейдерів на предмет зловживань

8 листопада на своєму засіданні енергетичний регулятор розгляне питання позапланових перевірок п’яти трейдерів електричною енергією на предмет зловживань на оптовому ринку електричної енергії.

Про це сказав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус з посиланням на план засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

В обгрунтуванні до проекту рішення про проведерння перевірки зазначається, що до НКРЕКП надійшло звернення від ДП «Оператор ринку» щодо результатів аналізу за вересень-жовтень 2021 року, в ході якого виявлено, що у деяких електропостачальників та трейдерів відмічене перевищення встановленого законом «Про ринок електричної енергії» обмеження у 10%, а у деяких — взагалі відсутні зареєстровані обсяги купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами у виробників електричної енергії та/або гарантованого покупця, а також обсяги імпорту електричної енергії.

«За моєю інформацією ТОВ «Тет Груп» здійснювало грубе порушення законодавства при торгівлі електричною енергією. Діючим законодавством передбачено, що до 1 листопада трейдери мали право продавати на «ринку на добу наперед» не більше, аніж 10% від обсягів електроенергіі купленої у виробників. Проте ТОВ «Тет груп» явно порушило цю норму, перевищивши в декілька разів відповідне обмеження. Обсяги зловживань складали сотні мільйонів гривень. Малоімовірно, що Віталій Бутенко, який довго працював комерційним директором групи ДТЕК, не знав про існування такої законодавчої норми. Тому мова скоріше про умисне та усвідомлене порушення закону, а таке, на мою думку, заслуговує і найжорсткішого покарання, включно із позбавленням ліцензії», — прокоментував думку Герус.

Читайте в «Терміналі», НКРЕКП підвищила верхні граничні обмеження на ринку електричної енергії «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» до 1500 грн/МВт-год на години мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) та 2500 грн/МВт-год на години максимального навантаження (07:00 до 23:00).