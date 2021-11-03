Вартість газу для споживачів визначатиметься показниками його якості — Міненерго

Прийняття закону про облік газу в одиницях енергії дозволить споживачам сплачувати за якість «блакитного палива», а не за обсяг споживання.

Про це сказав заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

«Облік природного газу в енергетичних одиницях є більш об’єктивним, оскільки забезпечується більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшується складання енергетичного балансу підприємств та стає більш прозорим аналіз ефективності використання газу у порівнянні з іншими енергоносіями. Крім того, споживачі будуть сплачувати справедливу ціну за газ, що залежатиме від його якості, а не обсягу споживання», — сказав Немчинов.

У Міненерго зазначають, що наявність у платіжці на послугу теплопостачання обсягу теплової енергії у перерахунку на кіловат-години сприятиме підвищенню енергоефективності у побутовій сфері: споживач матиме змогу порівнювати спожиті обсяги газу в одиницях енергії з іншими видами енергії (наприклад, електроенергії) і управляти власним споживанням.

Крім того, закон сприятиме приведенню параметрів газу на внутрішньому ринку до його параметрів на митному кордоні України з Європейським Союзом. Очікується, що це стане передумовою для інтеграції українського ринку з газовим ринком ЄС, зокрема залучення європейських партнерів до використання газотранспортної системи України та її газосховищ.

«Термінал» писав, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №2553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії».