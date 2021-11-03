Верховна Рада ухвалила закон про зміну системи обліку газу

Обновлено: Ноябрь 03, 2021. Тэги: ,

Верховна Рада ухвалила закон про зміну системи обліку газу
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №2553 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії».

Законопроєкт № 2553 дозволить виконати зобов’язання України за договором про заснування Енергетичного співтовариства та за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Документ передбачає, що розрахунки на ринку природного газу під час прийняття-передання до/з газотранспортної або газорозподільної системи, купівлі-продажу, постачання, споживання природного газу, надання послуг з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу або послуг установки LNG будуть здійснюватися за обсягом природного газу в одиницях енергії – кіловат-годинах (кВт-год.). Крім того, у платіжках за послуги постачання тепла інформація про спожитий споживачем обсяг послуги буде надаватись у кіловат-годинах.

«Доопрацьовуючи законопроєкт у комітеті, ми відреагували на кілька проблем, які сформувались на газовому ринку в цей опалювальний сезон. Зокрема, для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків ми встановимо ціну газу, яка встановлена для населення», — повідомив під час обговорення законопроєкту член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанін.

Норми про облік газу в енергетичних одиницях почнуть працювати з 1 травня 2022 року. Норма про дорівнювання ОСББ до категорії населення почне діяти після підписання законопроєкту Президентом України.

«Термінал» писав, Оператор газосховищ України розпочав випробування програмного комплексу, що автоматично збирає та аналізує дані приладів обліку обсягу та якості природного газу в одиницях енергії (кВт.год). Планується, що до кінця 2020 року цей програмний комплекс буде введено в промислову експлуатацію на 11 українських ПСГ.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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