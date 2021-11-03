З початку року на шахтах ДТЕК Енерго видобуто 13,7 млн т вугілля

Обновлено: Ноябрь 03, 2021. Тэги: , ,

З початку року на шахтах ДТЕК Енерго видобуто 13,7 млн т вугілля

Протягом січня-жовтня цього року на шахтах ДТЕК Енерго видобули 13,7 млн т вугілля марки «Г». Для забезпечення стабільного безперервного видобутку за цей період на шахтах компанії ввели у роботу 23 нові лави.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

Зокрема, у жовтні на шахтах компанії було видобуто понад 1,4 млн т палива та запущено 2 нові лави. Всього ж у цьому році компанія планує видобути майже 17 млн т газового вугілля, а до кінця року — ввести у роботу ще 6 нових лав.

«Cтаном на 3 листопада запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго склали 405 тис. т. Поповнення запасів відбувається як за рахунок власного видобутку, так і завдяки імпорту. На коливання обсягів складів вугілля в останні два місяці вплинуло різке похолодання та підвищене навантаження на ТЕС ДТЕК Енерго в останню декаду вересня, робота повного складу обладнання (одночасно від 28 до 30 блоків ТЕС) в окремі періоди жовтня, а також нещодавнє екстрене відвантаження майже 50 тис. т палива для покриття його дефіциту на генераціях ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Донбасенерго», — йдеться у повідомленні компанії.

Раніше Термінал писав, що запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ продовжують знижуватися.

Автор:

(Всего статей: 19246)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: