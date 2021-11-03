З початку року на шахтах ДТЕК Енерго видобуто 13,7 млн т вугілля

Протягом січня-жовтня цього року на шахтах ДТЕК Енерго видобули 13,7 млн т вугілля марки «Г». Для забезпечення стабільного безперервного видобутку за цей період на шахтах компанії ввели у роботу 23 нові лави.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

Зокрема, у жовтні на шахтах компанії було видобуто понад 1,4 млн т палива та запущено 2 нові лави. Всього ж у цьому році компанія планує видобути майже 17 млн т газового вугілля, а до кінця року — ввести у роботу ще 6 нових лав.

«Cтаном на 3 листопада запаси вугілля на складах ТЕС ДТЕК Енерго склали 405 тис. т. Поповнення запасів відбувається як за рахунок власного видобутку, так і завдяки імпорту. На коливання обсягів складів вугілля в останні два місяці вплинуло різке похолодання та підвищене навантаження на ТЕС ДТЕК Енерго в останню декаду вересня, робота повного складу обладнання (одночасно від 28 до 30 блоків ТЕС) в окремі періоди жовтня, а також нещодавнє екстрене відвантаження майже 50 тис. т палива для покриття його дефіциту на генераціях ПАТ «Центренерго» та ПАТ «Донбасенерго», — йдеться у повідомленні компанії.

Раніше Термінал писав, що запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ продовжують знижуватися.