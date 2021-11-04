2021-11-04: Ціна нафти напередодні опустилася до мінімуму з жовтня

Ф’ючерси на нафту в середу завершили торги на мінімумі закриття з жовтня. Зниження цін прискорилося після того, як Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США повідомило про збільшення запасів нафти в країні другий тиждень поспіль.

Передає Прайм.

Грудневі ф’ючерси на нафту WTI на NYMEX закрилися зниженням на 3,05 долара, або 3,6%, по 80,86 долара за барель. Січневі ф’ючерси на нафту Brent на ICE подешевшали на 2,73 долара, або 3,2%, до 81,99 долара за барель.

Згідно з ринковими даними Dow Jones, ціна закриття ф’ючерсів на WTI стала найнижчою з 7 жовтня для контрактів з найближчими термінами поставки.

Раніше Термінал писав, що в Росії не хочуть бачити нафту за ціною $100 за барель.