Центренерго пропонує направляти вугілля з приватних шахт на свої склади 

Обновлено: Ноябрь 04, 2021. Тэги: , ,

Центренерго пропонує направляти вугілля з приватних шахт на свої склади 
ПАТ «Центренерго» пропонує направляти вугілля з приватних шахт на свої склади на період аварійних ремонтів на блоках теплоелектростанцій приватних компаній.

Про це повідомляє Центренерго.

«У зв‘язку з дефіцитом потужностей в ОЕС  України через зупинку генерації великими ТЕЦ та аварійні зупинки енергоблоків приватних генеруючих компаній ТЕС України, ми виступаємо з ініціативою перенаправити вугілля, що видобувається вугледобувними підприємствами в Україні незалежно від форм власності, в тому числі приватними, на склади електростанцій ПАТ «Центренерго», — заявив в.о. гендиректора компанії Віталій Довгаль.

Він зауважив, що обладнання компанії знаходиться у задовільному технічному стані й Центренерго готове виконувати державні завдання по балансуванню енергосистеми у повному обсязі з урахуванням наявних запасів палива.

Крім того, Центренерго готова купувати вугілля приватного українського видобутку за ринковою ціною протягом періоду складної ситуації в ОЕС України через перелічені чинники.

«Термінал» писав, у листопаді очікується імпорт вугілля в обсязі 562 тисячі тонн. Згідно з інформацією, наданою компаніями теплової генерації, у листопаді планується імпортувати 562 тисячі тонн вугілля, з яких близько 200 тис тонн завезе державна компанія «Центренерго».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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