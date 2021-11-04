ПАТ «Центренерго» пропонує направляти вугілля з приватних шахт на свої склади на період аварійних ремонтів на блоках теплоелектростанцій приватних компаній.

Про це повідомляє Центренерго.

«У зв‘язку з дефіцитом потужностей в ОЕС України через зупинку генерації великими ТЕЦ та аварійні зупинки енергоблоків приватних генеруючих компаній ТЕС України, ми виступаємо з ініціативою перенаправити вугілля, що видобувається вугледобувними підприємствами в Україні незалежно від форм власності, в тому числі приватними, на склади електростанцій ПАТ «Центренерго», — заявив в.о. гендиректора компанії Віталій Довгаль.

Він зауважив, що обладнання компанії знаходиться у задовільному технічному стані й Центренерго готове виконувати державні завдання по балансуванню енергосистеми у повному обсязі з урахуванням наявних запасів палива.

Крім того, Центренерго готова купувати вугілля приватного українського видобутку за ринковою ціною протягом періоду складної ситуації в ОЕС України через перелічені чинники.

«Термінал» писав, у листопаді очікується імпорт вугілля в обсязі 562 тисячі тонн. Згідно з інформацією, наданою компаніями теплової генерації, у листопаді планується імпортувати 562 тисячі тонн вугілля, з яких близько 200 тис тонн завезе державна компанія «Центренерго».