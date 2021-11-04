Держенергонагляд зацікавився аварійною зупинкою низки ТЕС в Україні

Обновлено: Ноябрь 04, 2021. Тэги: , , ,

Держенергонагляд зацікавився аварійною зупинкою низки ТЕС в Україні

Фахівці Держенергонагляду проводять низку заходів з метою з’ясування причин аварійної зупинки блоків № 4 «ДТЕК Курахівська ТЕС», №№ 6, 11 «ДТЕК Бурштинська ТЕС» та № 8 «ДТЕК Добротвірська ТЕС».

Повідомляє Держенергонагляд.

Такі дії здійснюються за зверненням НЕК «Укренерго» та згідно з рішенням РНБО щодо проведення позапланових перевірок виробників електричної енергії за результатом кожної аварійної зупинки генерувального обладнання теплових електричних станцій та централей.

Так, за інформацією оператора системи передачі НЕК «Укренерго», 2 листопада змушено активовано аварійну допомогу з енергосистем інших країн. Причинами дефіциту потужності стала підвищена аварійність на енергоблоках ТЕС у період сезонного зростання споживання.

Зокрема, на «ДТЕК Курахівська ТЕС» затримано вихід з планового ремонту блоку № 8, який наразі переведено в аварійний ремонт до кінця доби 5 листопада.

Зранку 2 листопада виведено в аварійний ремонт енергоблок № 11 «ДТЕК Бурштинської ТЕС», що унеможливило перефіксацію енергоблока № 8 цієї електростанції на роботу в ОЕС України, що могло би зменшити в цій зоні дефіцит потужності.

Крім цього, виведено в аварійний ремонт енергоблок № 6 «ДТЕК Бурштинська ТЕС».

Для з’ясування причин виникнення і розвитку технологічних порушень представники Держенергонагляду включені до складу комісій з розслідування технологічних порушень та прибули на зазначені об’єкти. Зокрема, будуть вивчені обставини аварійних відключень на цих енергоблоках ТЕС та виконання організаційно-технічних заходів згідно з вимогами нормативно-правових актів і правил у галузі електроенергетики.

За результатами розслідування будуть складені акти, в яких встановлено причини порушень та розроблено організаційно-технічні заходи із термінами їх виконання.

Також до заходів із з’ясування причин аварійної зупинки блоків зазначених ТЕС залучено представників оператора системи передачі НЕК «Укренерго» та Служби безпеки України.

Раніше Термінал писав, що Укренерго назвала причини активації аварійної допомоги з енергосистем Білорусі та Словаччини.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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