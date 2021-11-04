Нафтогаз забезпечує газом понад 7,2 тис. бюджетних установ

До Нафтогазу для укладання договорів на постачання газу звернулось 6 668 бюджетних установ — це близько 87% від загальної кількості бюджетних організацій з індивідуальними системами опалення, які напряму закуповують паливо для своїх потреб (за оперативними даними обласних державних організацій).

Повідомляє Нафтогаз.

Поки закінчується процес оформлення документів, за рішенням КМУ впродовж жовтня-листопада бюджетні організації отримують газ за механізмом «постачальника останньої надії» (ПОН). Вже понад 7 200 установ скористалися цією можливістю та отримують паливо від Нафтогазу для власних потреб.

У п’ятьох регіонах вже всі бюджетні організації подали документи на укладання договорів — це установи в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Тернопільській областях та місті Києві. При цьому найгірша ситуація в п’яти регіонах, де документи на укладання договорів подало менш ніж 80% установ. Йдеться про Вінницьку (60,5%), Волинську (60,7%), Закарпатську (74,5%), Львівську (73,8%) та Чернігівську (79%) області.

НАК «Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ 16,55 грн за кубометр (з урахуванням транспортування та ПДВ). Контракт укладається терміном 15 місяців — до кінця 2022 року.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз готовий забезпечити газом промисловість, але за ринковою ціною.