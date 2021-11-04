Споживання електроенергії в Україні у цьому році зросло майже на 7% — Укренерго

За даними НЕК «Укренерго», споживання електроенергії в Україні (нетто, без урахування втрат в мережах) за січень-вересень 2021 року становило 92,2 млрд кВт∙год, що на 6,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року (86,2 млрд кВт∙год).

Повідомляє Укренерго.

Головними причинами є відсутність в 2021 році суворих карантинних заходів для протидії поширення COVID-19, як наслідок зростання споживання відбулося у всі місяці, але найбільше у березні та квітні — на 11,6% та 12,4% відповідно. Крім цього, у липні 2021 року спостерігалася спекотніша погода, ніж у липні 2020 року (23,7°С проти 21,9°С), що призвело до збільшення споживання на 7,2%.

Загалом, за 9 місяців 2021 року у порівнянні з січнем-вереснем 2020 року своє споживання збільшили всі групи споживачів, окрім агропідприємств (-5,9%). Найбільше зросло споживання у групи непромислових споживачів (малий та середній бізнес) — на 18,1%, будівництва — на 15% і транспорту — на 9,4%, що пов’язано із відсутністю суворих карантинних обмежень. Водночас, споживання електроенергії населенням збільшилося на 5,6%, а промисловістю — на 6,7%.

Крім цього, всі галузі промисловості наростили своє споживання. Найбільше – виробники будівельних матеріалів — на 17,1% та машинобудівники на 14,1%. Крім цього, варто відзначити значне зростання споживання металургійною та хімічно-нафтохімічною галузями (+6,5% та +7,1% відповідно).

У структурі споживання електроенергії за січень-вересень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року відбулося значне зменшення частки населення (з 30,9% до 30,5%) та одночасне збільшення групи непромислових споживачів (з 6,1% до 6,7%), що можна пояснити відсутністю карантину у цьому році. Крім цього, знизили свою частку аграрії — з 3,2% до 2,9%. Решта груп споживачів практично не змінили свою частку (коливання в межах +/- 0,2%).

Раніше Термінал писав, що Укренерго назвала причини активації аварійної допомоги з енергосистем Білорусі та Словаччини.