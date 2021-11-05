2021-11-05: Ціни на нафту змінюються різноспрямовано

Ціни на нафту еталонних марок зростали на початку торгів у п’ятницю на тлі рішення ОПЕК+ після зниження напередодні.

Пізніше нафта Brent перейшла зниження, пише Investing.com.

Міністри країн ОПЕК+ ухвалили одноголосне рішення наслідувати намічений план і не збільшувати видобуток нафти більше, ніж заплановано.

Побажання споживачів про додаткові обсяги залишилися без відповіді.

ОПЕК+ пояснює це прогнозами про майбутнє падіння попиту. ОПЕК+ з липня поступово нарощує видобуток нафти на 400 тис. барелів на добу щомісяця для того, щоб нівелювати обмеження в 9,7 млн ​​б/д, взяті на себе в розпал пандемії COVID-19, і щомісяця зустрічається, щоб «підігнати» трек проходження ринкової ситуації.

За інформацією, можливе збільшення нафтовидобутку активно обговорювалося учасниками ОПЕК+, але ризики падіння попиту на нафту, зокрема сезонного, а також ризик поширення штаму «дельта» стали факторами «проти» таких дій.

Ціни на нафту останнім часом досягли семирічних максимумів, проте перейшли до зниження раніше цього тижня на тлі даних про зростання запасів у США. За тиждень Brent може втратити близько 4%, WTI – приблизно 5%. Січневі ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:18 за московським часом подешевшали на $0,18 (0,22%) — до $80,36 за барель. За підсумками торгів у четвер їхня ціна знизилася на $1,45 (на 1,8%) і склала на закриття $80,54 за барель. Котирування ф’ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці зростають на $0,16 (0,2%) — до $78,97 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $2,05 (на 2,5%) і склала $78,81 за барель.