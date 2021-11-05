2021-11-05: Ціни на нафту змінюються різноспрямовано

Обновлено: Ноябрь 05, 2021. Тэги: ,

2021-11-05: Ціни на нафту змінюються різноспрямовано
Ціни на нафту еталонних марок зростали на початку торгів у п’ятницю на тлі рішення ОПЕК+ після зниження напередодні.

Пізніше нафта Brent перейшла зниження, пише Investing.com.
Міністри країн ОПЕК+ ухвалили одноголосне рішення наслідувати намічений план і не збільшувати видобуток нафти більше, ніж заплановано.
Побажання споживачів про додаткові обсяги залишилися без відповіді.
ОПЕК+ пояснює це прогнозами про майбутнє падіння попиту. ОПЕК+ з липня поступово нарощує видобуток нафти на 400 тис. барелів на добу щомісяця для того, щоб нівелювати обмеження в 9,7 млн ​​б/д, взяті на себе в розпал пандемії COVID-19, і щомісяця зустрічається, щоб «підігнати» трек проходження ринкової ситуації.
За інформацією, можливе збільшення нафтовидобутку активно обговорювалося учасниками ОПЕК+, але ризики падіння попиту на нафту, зокрема сезонного, а також ризик поширення штаму «дельта» стали факторами «проти» таких дій.
Ціни на нафту останнім часом досягли семирічних максимумів, проте перейшли до зниження раніше цього тижня на тлі даних про зростання запасів у США. За тиждень Brent може втратити близько 4%, WTI – приблизно 5%. Січневі ф’ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 9:18 за московським часом подешевшали на $0,18 (0,22%) — до $80,36 за барель. За підсумками торгів у четвер їхня ціна знизилася на $1,45 (на 1,8%) і склала на закриття $80,54 за барель. Котирування ф’ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці зростають на $0,16 (0,2%) — до $78,97 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $2,05 (на 2,5%) і склала $78,81 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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