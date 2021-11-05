Доручень РНБО про віялові відключення немає – Шмигаль

Доручення Ради національної безпеки та оборони до уряду щодо розробки графіку віялових відключень електроенергії в Україні не було.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Жодних доручень Ради національної безпеки та оборони України щодо розробки будь-яких графіків віялових відключень електроенергії, звісно, не було. Їх немає», — сказав очільник уряду.

Раніше «Термінал» писав, під час засідання РНБО відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, під час якого учасники розглянули питання утворення галузевого центру кібербезпеки паливно-енергетичного комплексу, реалізацію якого покладено на Міністерство енергетики.