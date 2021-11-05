Галущенко: З Білорусі до України не надходила електроенергія

Обновлено: Ноябрь 05, 2021. Тэги: , ,

Галущенко: З Білорусі до України не надходила електроенергія

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що жодного кіловату імпорту електроенергії не надійшло до України.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепів, пише ЕП.

У міністра, зокрема, запитали про готовність приєднання до Європейського Співтовариства у контексті імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

«Питання імпорту і експорту — це є повноваження НКРЕКП. На сьогодні жодного кВТ імпорту не надійшло до України. Тому я не розумію, для чого зараз про це говорити», — відповів Галущенко.

«Термінал» писав, 2 листопада, 13-00 до 20-00 години у зв`язку з дефіцитом потужності в ОЕС України НЕК «Укренерго» вимушено активувало аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт·год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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