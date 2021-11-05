НКРЕКП перевірить ТЕС через проблеми з вугіллям

Тарифна комісія НКРЕКП призначила позапланову перевірку Державної компанії «Центренерго» через відсутність вугілля на її ТЕС. Перевірка торкнеться також і приватних ТЕС, на яких ситуація з вугіллям менш критична.

НКРЕКП ухвалила рішення на засіданні 5 листопада.

Приводом стало звернення системного оператора НЕК «Укренерго», що відповідає за балансування системи. Системному оператору починаючи з вересня недоступні відразу 11-13 енергоблоків державних ТЕС, які простоюють через брак вугілля.

Станом на 26 жовтня (дата обігу НЕК «Укренерго») запаси вугілля на складах ТЕС становили 579 тис. тонн, з яких на державних ТЕС – менш як 100 тис. т.

Крім державної «Центренерго», перевірки торкнуться теплових станцій «Донбасенерго» і ДТЕК.

Раніше Державна «Укренерго» визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі, після того, як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу.

Причиною став простий енергоблоків державних ТЕС компанії «Центренерго».

Останні 2 місяці, кожен другий енергоблок «Центренерго» не працює через брак вугілля.

«Термінал» писав, ПАТ «Центренерго» пропонує направляти вугілля з приватних шахт на свої склади на період аварійних ремонтів на блоках теплоелектростанцій приватних компаній.