Польський регулятор URE оприлюднив висновок про ризики сертифікації ПП-2

Обновлено: Ноябрь 05, 2021. Тэги: , ,

Польський регулятор URE оприлюднив висновок про ризики сертифікації ПП-2

Польський енергетичний регулятор URE опублікував висновок про загрози безпеці енергопостачання в Європейському Союзі через можливу сертифікацію «Північного потоку-2».

Аналітичну довідку на 43 сторінки підготовлено у відповідь  на запит Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Документ є частиною консультацій, проведених у зв’язку з майбутньою процедурою сертифікації оператора «Північний потік-2».

За правилами ЄС, якщо енергетична безпека будь-якої країни-члена знаходиться під загрозою, у схваленні рішення має бути відмовлено. Компанія-оператор «Північного потоку-2» не відповідає вимогам режиму незалежного оператора, на який вона подала заявку, і у разі схвалення, її нижча тарифна модель може призвести до вищої ціни на газ.

Президент URE вказує, серед іншого, на загрози та ризики для безпеки постачання газу державам-членам Європейського Союзу, зокрема Польщі. Вони можуть виникнути як через як через характер експлуатації газопроводу, так і через сертифікацію компанії-оператора Nord Stream 2 AG, яка одночасно буде власником, за моделлю незалежного оператора транспортування — ITO.

Також у висновку є позиція українського енергетичного регулятора (НКРЕКП), в якій говориться що для забезпечення поставок газу до ЄС за рахунок диверсифікації джерел постачання, український транзитний коридор має бути доступним для використання іншими сторонами, а не лише «Газпромом», та залишатися в робочому стані. На російсько-український кордон також розповсюджуються норми конкурентного законодавства ЄС, згідно з якими транзит через Україну має бути збережено. Крім того, скорочення транзиту через Україну не лише створить проблеми з енергетичною та національною безпекою, але й поставить під загрозу розвиток українського бізнесу з підземного зберігання газу для європейських трейдерів.

На думку Оператора ГТС, оприлюднення цих висновків – важливий крок, який має допомогти у частині прозорості ухвалення рішення відповідними органами. Зазначимо, що українська ГТС сьогодні має повну сертифікацію, відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС та діє за правилами, аналогічними для інших європейських операторів. Тариф на послуги ГТС встановлено за європейськими прозорими правилами і є конкурентним та недискримінаційним, на відміну від тарифів та цін на ресурси Газпрому.

Аргументи польського та українського регуляторів мають допомоги політикам зрозуміти нетривіальні наслідки та зважити реальні ризики сертифікації «Північного потоку-2» для ЄС.

«Термінал» писав, Україна може отримати дорадчий голос під час сертифікації «Північного потоку-2″. «Нафтогаз» та Оператор ГТС вже подали відповідну заявку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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