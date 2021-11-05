Росія заблокувала транзит вугілля з Казахстану до України

Росія заблокувала транзит вугілля з Казахстану, а також обмежила поставки в Україну скрапленого газу.

Про це у Телеграмі написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

«Російська Федерація зупинила транзит вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну. Всі відповідні постачання у листопаді заблоковані», — написав Герус.

Він додав, що технічно блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із вугіллям через Росію. Крім того, обмеження накладено лише на енергетичне вугілля і не стосується поставок коксівного вугілля. Герус також повідомив про обмеження поставок скрапленого газу.

«Російська Федерація обмежила на листопад поставки скрапленого газу в Україну до рівня 30% від задекларованих експортерами обсягів», — написав він.

Втім, за словами депутата, таке обмеження у листопаді не повинно мати суттєвого впливу на український ринок через низьку активність у листопаді по таких закупівлях та традиційно завищені задекларовані обсяги поставок.

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