Суд відмовився скасувати рішення АМКУ щодо Укртранснафти

Господарський суд міста Києва відмовив ТОВ «Прикарпатзахідтранс» у задоволенні позовних вимог про визнання недійсним і скасування рішення Антимонопольного комітету України, щодо надання дозволу на набуття контролю над частиною нафтопродуктоводу «Самара-Західний напрямок».

Нагадаємо, це рішення стосувалося надання дозволу АТ «Укртранснафта» на одержання в управління активів – єдиного майнового комплексу, що складається із частини магістрального нафтопродуктоводу «Самара-Західний напрямок».

Надавачем прав управління було Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Під час розгляду справи, Комітет встановив, що ринок послуг із транспортування нафти й нафтопродуктів трубопроводами знаходиться у стані природної монополії, а в результаті даної концентрації змінюється лише суб’єкт господарювання, що управлятиме відповідними активами. Відтак концентрація не змінить структуру ринку.

Також Комітетом встановлено, що група Нафтогаз для оптової реалізації дизельного пального планує використовувати до 30 % від потенційної потужності трубопроводу, а після концентрації її потенційна частка на відповідному ринку не перевищить 12 % від загального обсягу цієї продукції.