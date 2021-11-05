Суд відмовився скасувати рішення АМКУ щодо Укртранснафти

Обновлено: Ноябрь 05, 2021. Тэги: , ,

Суд відмовився скасувати рішення АМКУ щодо Укртранснафти

Господарський суд міста Києва відмовив ТОВ «Прикарпатзахідтранс» у задоволенні позовних вимог про визнання недійсним і скасування рішення Антимонопольного комітету України, щодо надання дозволу на набуття контролю над частиною нафтопродуктоводу «Самара-Західний напрямок».

Нагадаємо, це рішення стосувалося надання дозволу АТ «Укртранснафта» на одержання в управління активів – єдиного майнового комплексу, що складається із частини магістрального нафтопродуктоводу «Самара-Західний напрямок».

Надавачем прав управління було Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Під час розгляду справи, Комітет встановив, що ринок послуг із транспортування нафти й нафтопродуктів трубопроводами знаходиться у стані природної монополії, а в результаті  даної концентрації змінюється лише суб’єкт господарювання, що управлятиме відповідними активами. Відтак концентрація не змінить структуру ринку.

Також Комітетом встановлено, що група Нафтогаз для оптової реалізації дизельного пального планує використовувати до 30 % від потенційної потужності трубопроводу, а після концентрації її потенційна частка на відповідному ринку не перевищить 12 % від загального обсягу цієї продукції.

Зважаючи на вищевказані обставини Комітет визначив, що заявлена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та 11 червня 2021 року надав відповідний дозвіл.

Автор:

(Всего статей: 19259)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: