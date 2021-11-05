УЕБ: Результати жовтня на біржі – рух у напрямку зростання

Обновлено: Ноябрь 05, 2021. Тэги: ,

УЕБ: Результати жовтня на біржі – рух у напрямку зростання

За підсумками жовтня 2021 року на Українській енергетичній біржі проведено 61 торгову сесію у БЕТС та 105 торгових сесій в БЕТС у версії «Electric Power», 165 торгових сесій з продажу необробленої деревини, а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Реалізація електроенергії за двосторонніми договорами за підсумками жовтня склала 9 млн 86 тис Мвт-год.

За напрямком «Електрична енергія» станом на кінець жовтня нараховується 387 учасників.Протягом жовтня на УЕБ було реалізовано 49349 тис. куб. м. природного газу; 5,7 тис.т. скрапленого газу; 125,6 тис. т. нафти та газового конденсату; 4,9 тис.т нафтопродуктів, 3 тис.т. інших видів енергоресурсів, а також 351,67 тис. куб. м. необробленої деревини.

Кількість учасників біржових торгів у ПП БЕТС становить 1089, а за напрямком «Необроблена деревина» — більше 3,5 тис. компаній.«Біржі входять у число найбільш ефективних торгових майданчиків, і це справедливо також для енергетичного сектору.

«Процес торгів дуже ефективний, прозорий і надійний, але головною перевагою використання торгових систем для учасників біржі є ціна, що складається в результаті торгів. Українська енергетична біржа розвиває нові напрямки на пов’язаних ринках. Ми успішно працюємо впродовж багатьох років і продовжуємо розширювати свою діяльність», — зазначив Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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