2021-11-08: Ціни на нафту коливаються після підвищення відпускних цін Саудівською Аравією

Обновлено: Ноябрь 08, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-11-08: Ціни на нафту коливаються після підвищення відпускних цін Саудівською Аравією
Ціни на нафту зросли у понеділок, 8 листопада, після того, як державна компанія Саудівської Аравії Aramco підвищила офіційну відпускну ціну на свою сировину для Азії, що свідчить про збереження високого попиту під час скорочення постачання.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля січневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $83,54 (+0,97%). Барель грудневої нафти WTI торгувався за $82,12 (+1,05%). Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $82,74 і $81,27 відповідно.

Aramco підняла ціну на легку арабську нафту поставками в грудні для Азії до $2,70 за барель, що на $1,40 вище за ціну станом на листопад, повідомила нафтова компанія у п’ятницю ввечері.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники домовилися минулого тижня дотримуватися плану збільшення видобутку нафти на 400.000 барелів на добу з грудня.

Президент США Джо Байден закликав ОПЕК+ видобувати більше, щоб стримати зростання цін. Крім того, Байден наголосив у суботу, що його адміністрація має «інші інструменти», аби впоратися з підвищенням цін на нафту.

Імпорт нафти до Китаю опустився до найнижчого рівня за три роки в жовтні, оскільки державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через зростання цін, у той час, як незалежні НПЗ були обмежені в діях через квоти на ввезення нафти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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