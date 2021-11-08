2021-11-08: Ціни на нафту коливаються після підвищення відпускних цін Саудівською Аравією

Ціни на нафту зросли у понеділок, 8 листопада, після того, як державна компанія Саудівської Аравії Aramco підвищила офіційну відпускну ціну на свою сировину для Азії, що свідчить про збереження високого попиту під час скорочення постачання.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля січневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $83,54 (+0,97%). Барель грудневої нафти WTI торгувався за $82,12 (+1,05%). Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $82,74 і $81,27 відповідно.

Aramco підняла ціну на легку арабську нафту поставками в грудні для Азії до $2,70 за барель, що на $1,40 вище за ціну станом на листопад, повідомила нафтова компанія у п’ятницю ввечері.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники домовилися минулого тижня дотримуватися плану збільшення видобутку нафти на 400.000 барелів на добу з грудня.

Президент США Джо Байден закликав ОПЕК+ видобувати більше, щоб стримати зростання цін. Крім того, Байден наголосив у суботу, що його адміністрація має «інші інструменти», аби впоратися з підвищенням цін на нафту.

Імпорт нафти до Китаю опустився до найнижчого рівня за три роки в жовтні, оскільки державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через зростання цін, у той час, як незалежні НПЗ були обмежені в діях через квоти на ввезення нафти.