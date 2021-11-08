2021-11-08: Ціни на нафту коливаються після підвищення відпускних цін Саудівською Аравією

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля січневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $83,54 (+0,97%). Барель грудневої нафти WTI торгувався за $82,12 (+1,05%). Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $82,74 і $81,27 відповідно.
Aramco підняла ціну на легку арабську нафту поставками в грудні для Азії до $2,70 за барель, що на $1,40 вище за ціну станом на листопад, повідомила нафтова компанія у п’ятницю ввечері.
Організація країн-експортерів нафти та її союзники домовилися минулого тижня дотримуватися плану збільшення видобутку нафти на 400.000 барелів на добу з грудня.
Президент США Джо Байден закликав ОПЕК+ видобувати більше, щоб стримати зростання цін. Крім того, Байден наголосив у суботу, що його адміністрація має «інші інструменти», аби впоратися з підвищенням цін на нафту.
Імпорт нафти до Китаю опустився до найнижчого рівня за три роки в жовтні, оскільки державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через зростання цін, у той час, як незалежні НПЗ були обмежені в діях через квоти на ввезення нафти.