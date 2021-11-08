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Білорусь зберігає обсяги поставок нафтопродуктів на український ринок — Белнефтехим

Обновлено: Ноябрь 08, 2021. Тэги: , ,

Білорусь зберігає обсяги поставок нафтопродуктів на український ринок — Белнефтехим

Білорусь зберігає обсяги поставок нафтопродуктів на український ринок, а можливо, навіть нарощує їх. Це випливає із заяв журналістам голови концерну «Белнефтехим» Андрія Рибакова.

Передає  БЕЛТА.

Відповідаючи на питання БЕЛТА, як йдуть поставки нафтопродуктів в Україну, глава концерну сказав: «Без змін. Ми як поставляли, так і поставляємо наші нафтопродукти на український ринок. І, в принципі, будь-яких перешкод або інших аспектів не існує. Як то кажуть, бізнес і тільки. Все, що лягає в економіку і ефективність, все туди поставляється і, відповідно, там приймається і купується».

Андрій Рибаков підтвердив, що певна турбулентність у політичній сфері в білорусько-українських відносинах на сьогоднішній день не позначається на питаннях поставок нафтопродуктів.

Відповідаючи на уточнююче питання, які обсяги поставок, він не став наводити конкретних цифр, проте заявив: «Не менше точно. Далеко не менше».

Читайте в Терміналі: В Беларуси раскрыли размер скидки на российскую нефть в 2021 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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