Білорусь зберігає обсяги поставок нафтопродуктів на український ринок — Белнефтехим

Білорусь зберігає обсяги поставок нафтопродуктів на український ринок, а можливо, навіть нарощує їх. Це випливає із заяв журналістам голови концерну «Белнефтехим» Андрія Рибакова.

Передає БЕЛТА.

Відповідаючи на питання БЕЛТА, як йдуть поставки нафтопродуктів в Україну, глава концерну сказав: «Без змін. Ми як поставляли, так і поставляємо наші нафтопродукти на український ринок. І, в принципі, будь-яких перешкод або інших аспектів не існує. Як то кажуть, бізнес і тільки. Все, що лягає в економіку і ефективність, все туди поставляється і, відповідно, там приймається і купується».

Андрій Рибаков підтвердив, що певна турбулентність у політичній сфері в білорусько-українських відносинах на сьогоднішній день не позначається на питаннях поставок нафтопродуктів.

Відповідаючи на уточнююче питання, які обсяги поставок, він не став наводити конкретних цифр, проте заявив: «Не менше точно. Далеко не менше».

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