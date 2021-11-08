Нафтогаз розповів які газові договори економлять виробникам тепло

За 5 місяців дії трирічних договорів постачання природного газу загальна економія коштів виробників теплової та електричної енергії сягнула майже 10 млрд грн.



Саме стільки становить різниця між річною ціною ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та середніми котируваннями українського ринку у червні-жовтні, пише пресслужба Нафтогазу.

Договірна кампанія з ТКЕ та ОСББ продовжується: цього тижня укладено тисячну трирічну угоду.

Новий продукт допоміг заощадити кошти кожному домогосподарству, що не має індивідуального опалення. За експертними розрахунками, в разі відсутності фіксованої ціни тарифи на тепло довелося би підняти лише через подорожчання палива приблизно у 1,5 рази. Отже, трирічний договір мав і позитивний економічний ефект в масштабах країни через стримування інфляційного тиску.

Станом на 4 листопада 2021 року 1073 виробники тепла звернулися до «Нафтогаз Трейдингу» для укладання трирічних контрактів на постачання природного газу. З них 1029 підприємств вже завершили всі формальності та можуть отримувати газ. В тому числі звернулися 209 з приблизно 227 великих підприємств ТКЕ, що здійснюють централізоване опалення у містах. 207 вже можуть отримувати газ. Отже, чинні укладені договори з «Нафтогаз Трейдингом» наразі мають понад 95% українських виробників тепла від тих, що працювали з НАК «Нафтогаз України» у минулому опалювальному сезоні.

Читайте в «Терміналі», Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова стати постачальником газу для покриття виробничо-технологічних потреб газорозподільчих підприємств (обл- та міськазів), це дозволить збалансувати їхні тарифи на розподіл газу.

