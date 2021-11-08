ОПЕК + очікує зростання комерційних запасів нафти в ОЕСР в 1 півріччі 2022 року

Експерти техкомітету ОПЕК + прогнозують збільшення комерційних запасів нафти в країнах ОЕСР в першій половині 2022 року через невизначеність щодо зростання світового попиту і збільшення видобутку в країнах поза ОПЕК, йдеться в документі ОПЕК+.

Передає Investing.

Основними драйверами зростання поставок нафти на світовий ринок в 2022 році — сумарно на 3 мільйони барелів на добу — ОПЕК+ бачить Росію, США, а також Бразилію, Норвегію, Казахстан.

У базовому прогнозі експертів ОПЕК + говориться, що в першому кварталі 2022 року комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР будуть ще на 21 мільйон барелів нижче п’ятирічного середнього 2015-2019 років, але вже на 14 мільйонів барелів вище цього показника до кінця другого кварталу.

Комерційні запаси нафти в країнах ОЕСР в четвертому кварталі поточного року очікуються на 133 мільйони барелів нижче п’ятирічного середнього, йдеться в документі.

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